СК России возбудил дело после массового отравления в Москве

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после массового отравления людей едой из службы доставки пищи в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка Следственного комитета России.

«Для оптимизации коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли руководством коммерческих организаций было незаконно организовано оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана», — отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что число пациентов с подозрением на ботулизм в России увеличилось до 149: 121 случай в Москве и по 14 — в Нижнем Новгороде и Казани.

15 июня столичный главк СК России возбудил уголовное дело после массового отравления продуктами, которые москвичи заказали через сервис доставки еды. Пострадавшие обратились с 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Позже выяснилось, что с такими же симптомами попали в больницы и жители других городов.

Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.