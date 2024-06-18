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В Роспотребнадзоре назвали число больных ботулизмом в тяжелом состоянии в Казани

Роспотребнадзор: 8 больных ботулизмом в Казани находятся в тяжелом состоянии

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Shutterstock

Восемь из 14 больных ботулизмом в Казани находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану в Telegram-канале.

«На утро 18 июня находятся в инфекционной больнице 14 больных с ботулизмом, из них 8 человек в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, остатки салата «Лобио с фасолью» в количестве 136 штук были изъяты с точек реализации и сейчас находятся на лабораторном исследовании.

До этого столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве.

Число пациентов с подозрением на ботулизм в РФ выросло до 149. В Москве зарегистрирован 121 случай, еще по 14 случаев зафиксировано в Нижнем Новгороде и Казани. У большинства диагноз уже подтвердили через лабораторные исследования. Более половины госпитализированных сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Минздрав сообщил о 14 пациентах с признаками ботулизма в Нижегородской области.

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