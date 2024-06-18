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В аэропорту Пхеньяна Путина встречают плакатами с приветственными надписями

Пхеньян встретит делегацию из РФ российскими флагами и портретами Путина

Аэропорт Пхеньяна встречает российскую делегацию флагами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также приветственными надписями, такими как «Добро пожаловать, Путин». Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт и ведущая к ней улица украшены и другими плакатами с надписями: «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина»,» Да будет вечной корейско-российская дружба».

Также по обеим стороны дороги из воздушной гавани развешаны российские и северокорейские флаги, портреты президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, после визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Ранее в КНДР заявили о готовности Москвы и Пхеньяна отразить любую агрессию.

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