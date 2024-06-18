Появилось видео последствий массовой аварии на востоке Москвы

В массовом ДТП на востоке Москвы столкнулись почти два десятка автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

«На Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля «МАН» совершил столкновение с 16 машинами. Поврежден только транспорт, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после столкновения с автомобилями, грузовик MAN пересек тротуар и остановился на его краю. Кабина машины разбита со стороны пассажиров. Впереди примерно в 200 метрах на шоссе стоит поврежденный Kia Soul.

Столичный дептранс сообщил, что движение транспорта в сторону пересечения с МКАД в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Audi с московскими номерами врезался в стеклянную витрину магазина.