Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео последствий массовой аварии на востоке Москвы

Последствия массового ДТП с 16 автомобилями в Москве попали на видео

В массовом ДТП на востоке Москвы столкнулись почти два десятка автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

«На Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля «МАН» совершил столкновение с 16 машинами. Поврежден только транспорт, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после столкновения с автомобилями, грузовик MAN пересек тротуар и остановился на его краю. Кабина машины разбита со стороны пассажиров. Впереди примерно в 200 метрах на шоссе стоит поврежденный Kia Soul.

Столичный дептранс сообщил, что движение транспорта в сторону пересечения с МКАД в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Audi с московскими номерами врезался в стеклянную витрину магазина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами