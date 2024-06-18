Депутату Рады Гончаренко заочно вынесли приговор за фейки и оправдание терроризма

Депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к десяти годам колонии. Об этом пишет RT.

По данным источника издания в 2-м Западном окружном военном суде, его признали виновным в распространении военных фейков из-за политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

До этого Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Также министерство внутренних дел РФ объявило в розыск одного нынешнего и одного бывшего сотрудников интернет-издания. Помимо Анина, по информации агентства, в розыск была объявлена бывшая журналистка «Важных историй» Екатерина Фомина.

Дорогомиловский суд Москвы также заочно арестовал ее по делу о распространении ложной информации о российской армии. Фомина работала в «Важных историях» с 2020 по 2024 годы. После того как министерство юстиции РФ признало интернет-издание иностранным агентом и нежелательной в стране организацией, журналистка уехала за границу. Ее текущее местонахождение неизвестно.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.