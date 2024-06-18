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На Украине обвинили США в отговорках по обучению украинцев пилотированию F-16

Депутат Устинова: США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

США намеренно затягивают обучение украинцев пилотированию истребителей F-16 и ищут оправдания, к концу 2024 года будут готовы только 20 пилотов. Об этом заявила украинский депутат и руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова, ее слова передает британская газета Times.

«Все, что мы просили, мы получали, однако спустя полгода. Если бы у нас были истребители F-16 к контрнаступлению в 2023 году, это была бы совсем другая история», — сказала депутат.

Парламентарий добавила, что у Украины будет меньше подготовленных пилотов, чем самолетов F-16.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 июня газета Le Monde сообщила, что французские военнослужащие планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Некоторые летчики завершат свое обучение в сентябре текущего года.

В данный момент во Франции тренируются десять украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на настоящие F-16.

Ранее в Киеве признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.

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