Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится на странице генштаба в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Напряженная ситуация на покровском направлении (до переименования Киевом Покровск назывался Красноармейском. – прим. ред.)», — отмечается в публикации.

17 июня главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска наступают на всем восточном участке фронта. По его словам, ВС РФ наступают с различной степенью интенсивности на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

До этого спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост теперь для военной логистики почти не используется, поэтому он уже не представляет особого интереса для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что Крымский мост получил повреждения в результате совместной операции службы безопасности Украины (СБУ) и ВМС с атакой беспилотных летательных аппаратов.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.