Ученые предупредили о наступлении «невозможной» жары

Ученые заявили, что небольшое потепление в разных уголках планеты может впоследствии стать причиной экстремального повышения температуры. Об этом сообщает Sky News.

По данным экспертов, аномальная жара случалась бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление. Специалист из Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филипп отметил, что в будущем экстремальная повышение температуры будет случаться гораздо чаще.

Как отмечают ученые, если к 2040 году температура повысится в среднем на два градуса по Цельсию, катаклизмы, как в канадском Литтоне, будут повторяться каждые пять-десять лет,

Ранее сообщалось, что в канадском городе Литтон воздух прогрелся до +49,6°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.

Литтон находится в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера. Город устанавливает температурные рекорды третий день подряд: 28 июня температура поднималась до +47,9°С, 27 июня — до +46,6°С. До этого ни в одном канадском городе не фиксировали отметку выше +45°С. Этот рекорд был установлен в 1937 году в Саскачеване.

Жара установилась на западе страны — в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте. Полицейские Ванкувера сообщали, что зафиксировали 130 смертей, которые связаны с аномальной погодой. Большинство скончавшихся были в пожилом возрасте или страдали хроническими заболеваниями.

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