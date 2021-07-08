Ветеринар рассказал, как позаботиться о домашних животных в жару

Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа в интервью kp.ru рассказал, как обезопасить питомцев от перегрева.

«Если что-то такое (перегрев – прим. ред.) произошло, то это вина только хозяина. Потому что надо внимательно следить, где находится клетка или место вашего питомца, не попадает ли туда солнце, достаточно ли там воздуха», — проинструктировал ветеринар.

Он отметил, что в жару нельзя оставлять животное запертым в салоне автомобиля, а дома следует зашторить окна, чтобы свет не попадал внутрь, и открыть форточки для вентиляции помещения. Кроме того, надо следить, чтобы у питомца был постоянный доступ к воде.

В том случае, если животное все-таки перегрелось – выглядит вялым, часто дышит, врач рекомендовал как можно быстрее его охладить всеми доступными способами.

«Накрыть смоченным в холодной воде полотенцем (отжатым), положить рядом грелку со льдом (обернутую тканевой салфеткой), переставить лежанку или клетку в тень, направить на питомца поток воздуха из кондиционера», — посоветовал Середа, добавив, что затем нужно немедленно обратиться к ветеринару.

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