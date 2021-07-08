ЕС предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам

Европейский союз предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Об этом сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, пока рано говорить, когда границы полностью откроются, однако уже сейчас стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.

«Существует так называемая система европейского COVID-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других COVID-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — сказал Эдерер на пресс-конференции.

Он добавил, что граждане России сейчас находятся на первом месте по получению шенгенских виз.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что французские власти призывают страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз сильно ошибается, рассматривая вопрос одобрения иностранных вакцин с идеологической и геополитической точек зрения.

В Евросоюзе с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.

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