Раскрыты планы Путина на последнюю неделю зимы

Зарубин: Путин на будущей неделе проведет коллегию ФСБ и совещание Совбеза
Алексей Никольский/РИА «Новости»

В понедельник, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравит россиян с Днем защитника Отечества и вручит госнаграды, рассказал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин.

По его словам, в течение недели глава государства проведет традиционную коллегию ФСБ, поучаствует в заседании Высшего государственного совета России и Белоруссии и Форуме будущих технологий. Кроме того, у политика запланированы международные контакты и оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

В декабре прошлого года пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент работает до глубокой ночи и буквально «не успевает справиться со всеми делами в течение суток». Тогда большую часть рабочего времени у него занимала подготовка к прямой линии. Кроме того, Путин ежедневно получает доклады по линии военных.

По словам представителя Кремля, Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка у него получается выкроить несколько выходных дней. Однако они не являются полноценными, поскольку лидер продолжает выполнять свои обязанности.

Ранее британский чиновник попытался подражать Путину и попал под следствие.
 
