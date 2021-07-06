США высказали соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Посольство Соединенных Штатов в России выразило соболезнование родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Twitter.

«От имени посла Джона Салливана и всех сотрудников дипмиссии США в России: наши мысли с родными и близкими 28 человек, находившихся на борту рейса авиакомпании «Камчатские авиапредприятия» из Петропавловска-Камчатского в Палану», — говорится в сообщении.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 9 км до посадочной полосы аэропорта Палана 6 июля, выполняя рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Основную часть разбившегося самолета обнаружили в воде к северу от Паланы.

На место крушения Ан-26 вылетают министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал «Газете.Ru», что причиной крушения пассажирского самолета могли стать тяжелые метеоусловия.