Москвич добился возбуждения уголовного дела из-за отсутствия эрекции

40-летний москвич добился возбуждения уголовного дела после того, как ему продали не действующие таблетки для восстановления эрекции. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мужчина заплатил 4400 руб. за 30 таблеток. Когда курьер доставил покупку, москвич вызвал проститутку. Тем не менее, таблетки не подействовали, даже при повышенной дозировке.

По словам источника, в составе препарата указаны экстракты морского конька, корня женьшеня, корней эврикомы длиннолистной, смилакса, коры муира пуамы и ягод асаи. Тем не менее, экспертиза выявила, что этих веществ в таблетках не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», обманутый мужчина требует, чтобы ему вернули заплаченные средства.

Ранее врачи Великобритании зафиксировали первый в мире известный случай вертикального перелома члена у 40-летнего мужчины из Йорка.