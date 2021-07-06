Первые заражения «дельта плюс» зарегистрированы в Турции

Три случая заражения штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» впервые зарегистрированы в Турции. Об этом заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа, передает NTV.

По его словам, вирус выявили в трех провинциях, в том числе Стамбуле.

«Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет», — заявил Коджа.

Министр также добавил, что в 30 провинциях страны 286 человек заразились штаммом «дельта» — более известным под названием «индийский штамм».

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал разницу между индийским штаммом коронавируса «дельта» и его мутировавшей версией «дельта плюс» непринципиальной.

До этого ученые из Британии выявили два варианта мутации «дельта плюс» у индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом следует из отчета Службы здравоохранения Англии.