Движение на магистрали Джубга — Сочи перекрыли с обеих сторон

Сошедший сель перекрыл движение по федеральной магистрали Джубга-Сочи в понедельник, 5 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по Краснодарскому краю.

«На 65-м км Джубга-Сочи в районе поселка Гезель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях», — уточнили в ведомстве.

К месту происшествия прибыли инструкторы ДПС, там находится специальная техника, а также ведется очистка проезжей части от грунта. Также продолжается работа, направленная на устранение последствий верхового оползня.

Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок, остановившись на стоянках и специальных площадках на равнине.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на этой дороге в районе Туапсе сформировалась пробка длиной 6-7 км.

Ранее в Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.