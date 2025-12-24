В Госдуме отреагировали на озвученный Зеленским мирный план из 20 пунктов

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил содержание мирного плана по Украине из 20 пунктов в качестве очередного «PR-проекта», это попытка Киева «играть» на промежуточных результатах переговоров. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы заявляли о том, что озвучивать прежде времени, пока не будет окончательной согласованности, рано. Это говорит о том, что это — очередной PR-проект Зеленского и попытки играть на промежуточных результатах», — подчеркнул он.

При этом, указал Чепа, переговорный процесс по урегулированию на Украине продолжается. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами с американской стороной доложит о результатах главе государства, отметил депутат.

Москва надеется, что следующий этап переговоров будет в Москве, добавил Чепа.

23 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

План, как и сообщалось ранее, состоит из 20 пунктов. Он подтверждает суверенитет Украины; предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, будет создан специальный механизм мониторинга; Украина получает гарантии безопасности; численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек; США и НАТО предоставят гарантии безопасности аналогичные 5 статье НАТО, в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.