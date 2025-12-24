Врач объяснил, что делать, если пробка от шампанского попала в глаз

Шампанское традиционно считается самым главным новогодним напитком, однако пробка от бутылки может стать причиной серьезной травмы. Как предотвратить несчастный случай и что делать, если все-таки он произошел, «Газете.Ru» рассказал эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков.

Врач предупредил, что шампанское нужно открывать максимально осторожно и спокойно. Стоит пожертвовать эффектом от громко вылетевшей пробки ради безопасности окружающих. Он поделился простыми правилами, которые помогут избежать резкого и внезапного хлопка.

«Нужно держать бутылку под углом примерно 45° от себя и окружающих, что поможет направить давление газа вверх, а не в сторону. В это время стоит придерживать пробку полотенцем или салфеткой, так как в этом случае легче проконтролировать процесс открытия и предотвратить случайное выскальзывание пробки. При выкручивании пробки важно поворачивать не ее, а бутылку, чтобы плавно снизить давление внутри бутылки и избежать резкого выстрела. Конечно же, направлять горлышко бутылки важно в безопасную зону, например, в потолок или в сторону, где нет людей», — объяснил он.

Если по какой-то причине открыть бутылку правильно не получилось, и пробка от шампанского попала в вас, важно немедленно оценить область поражения.

«Если пострадал глаз, нельзя ни в коем случае трогать и тереть его. Сразу же после удара важно зажмурить второй, здоровый глаз, чтобы уменьшить подвижность травмированного. Пострадавший глаз нужно накрыть стерильной салфеткой или чистым платком и срочно обратиться к офтальмологу или в травмпункт. Не стоит откладывать визит на утро, ведь больницы продолжают работать даже в новогоднюю ночь. Даже если кажется, что «все прошло», все равно стоит посетить врача, поскольку из-за ушиба может быть повреждена роговица или сетчатка», — предупредил врач.

Если пробка попала в тело, например в грудь, лицо или шею, стоит скорее приложить холод через ткань на 15-20 минут, чтобы уменьшить отек и гематому.

«Если удар был не очень сильным, охлаждение участка поможет предупредить развитие отека и гематомы. Очень важно внимательно следить за своим состоянием, если удар пришелся в область лица и головы. При появлении сильной боли, головокружения, нарушения зрения также необходимо срочно обратиться в травмпункт или вызвать «скорую помощь», — объяснил врач.

Если пробка попала в ребенка, нужно оказать первую помощь немедленно, поскольку ткани детского организма более уязвимы. Даже если малыш не жалуется на сильную боль, нужно показать его врачу, чтобы не пропустить серьезные травмы, опасные для здоровья и жизни.

Травматолог также заявил, что некоторые действия могут ухудшить состояние пострадавшего.

«В первую очередь место ушиба ни в коем случае нельзя растирать и греть, поскольку это только увеличит отек и воспаление. Если бутылка при открывании разбилась, и осколки стекла попали на кожу или глаза, их не стоит вытаскивать самостоятельно, лучше как можно скорее обратиться к врачу», — сказал он.

Часто люди не хотят портить себе праздник и откладывают визит к врачу, несмотря на боль и дискомфорт. Промедление в таком случае, особенно при травмировании глаза, может быть чревато негативными последствиями, в том числе потерей зрения, резюмировал эксперт.

