В Кремле не стали комментировать привезенные Дмитриевым из США документы

Песков: Кремль не будет обсуждать ход переговоров через прессу
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Кремль не будет обсуждать результаты переговоров с США, прошедших в Майями.

На вопрос журналиста, правда ли, что в списке предложений по мирному урегулированию больше нет пункта о членстве Украины в НАТО, Песков отвечать не стал.

«Весьма нецелесообразно вести общение через СМИ. Не будем говорить, что привез [из Майями спецпредставитель президента РФ Кирилл] Дмитриев. Тем более не будем говорить через прессу», — отметил Песков.

По его словам, представитель РФ на переговорах «имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах».

До этого президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида выразил мнение, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию идут нормально. Американский лидер подчеркнул, что все устали от конфликта, он должен прекратиться.

В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу.

Ранее в Кремле пошутили, что Дмитриев в Майами «пьет «Куба либре».

