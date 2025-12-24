Продюсер раскрыл гонорар Волочковой за возвращение в шоу «Звезды под капельницей»

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатили до 7 млн за возвращение в шоу про рехаб

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что Анастасия Волочкова могла получить до 7 млн рублей за возвращение в шоу «Звезды под капельницей». Проект балерина покинула после первого выпуска.

По мнению Дворцова, вновь сняться в шоу про звездный рехаб Волочкова могла за большой гонорар.

«Деньги нужны всегда. Заплатить могли от 3 до 7 млн рублей за участие. По востребованности у нее сейчас в целом неплохо. Но относятся к ней неоднозначно. Выпивает, да», — поделился продюсер.

Напомним, что о больших гонорарах в шоу говорили и другие участники. Никита Джигурда говорил, что ему заплатили как «за 20 лет пенсии». Однако шоумена не предупреждали, что в проекте появится Анастасия Волочкова, с которой у него давний конфликт. Также на большие суммы намекала и телеведущая Маша Малиновская. Она признавалась, что согласилась на съемки не из-за зависимости, а ради денег.

Ранее Анастасия Волочкова высказалась о слухах про расставание дочери с мужем.