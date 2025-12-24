На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о возможном возобновлении диалога РФ и Франции

Песков: Кремль оповестит, когда Франция пошлет сигнал о начале диалога с РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль оповестит общественность, когда получит сигнал от Франции о готовности возобновить диалог с Россией. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, получила ли Москва какие-то сигналы от Парижа на фоне последних высказываний французского лидера Эммануля Макрона.

«Когда произойдет, мы проинформируем», — сказал Песков.

19 декабря Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время глава республики отметил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с французским коллегой.

23 декабря газета Le Figaro написала, что заявление Макрона о переговорах с Путиным вызвало вопросы в Брюсселе. Как отметили журналисты, произошедшее в очередной раз продемонстрировало наличие разногласий в Европейском союзе (ЕС) по поводу внешней политики.

Ранее политолог назвал три причины, по которым Макрон мог захотеть возобновить диалог с Путиным.

