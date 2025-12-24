В Москве после взрыва ввели усиленное патрулирование

В Москве после взрыва авто на Елецкой улице ввели усиленное патрулирование вокруг главных управлений силовых ведомств в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудников патрульной службы обязали выйти на службу в полной экипировке — касках и бронежилетах с шестью защитными пластинами (ранее можно было снимать до двух пластин для облегчения формы). Также на каждый пост поставлено усиление — выведено дополнительно по 1–2 сотрудника», — говорится в публикации.

По данным канала, особое внимание уделяют охране главных зданий ГУ МВД Москвы на Петровке и Генштаба ВС РФ на Знаменке.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы. Около 1:30 самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома близ здания ОМВД, расположенного на улице Елецкая, 37. По данным Telegram-канала Baza, в результате произошедшего двое сотрудников полиции получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих прибывшие медики экстренно госпитализировали с тяжелыми ранениями. Столичный СК возбудил уголовное дело. Информация в СМИ о других пострадавших сотрудниках также не подтвердилась.

