Uma2rman остались без новогодних заказов после увеличения гонорара

Mash: группа Uma2rman предложила скидку в полмиллиона рублей на новогодний корпоратив
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Группа Uma2rman осталась без новогодних заказов после поднятия ценника на корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Uma2rman подняли гонорар с 3 до 4 миллионов рублей. Многие заказчики не захотели нанимать артистов из-за повышения цены. Отмечается, что у артистов практически нет выступлений на декабрь и январь. Из-за этого музыканты приняли решение сделать скидку в полмиллиона рублей. Они готовы провести 45-минутное выступление за 3,5 миллиона рублей.

В райдере Uma2rman прописаны VIP-люксы и перелет бизнес-классом для артистов, а также восемь стандартных номеров и эконом-класс для команды. В гримерке должно стоять масло, молоко, сгущенка, газировка, энергетик, элитный алкоголь, вегетарианские оливье и греческий салат.

В мае Mash сообщал, что бар вокалиста Uma2rman, певца Владимира Кристовского, задолжал 3,3 млн рублей за аренду и коммунальные услуги.

Владеющая заведением компания «Ума», отмечает Telegram-канал, не вносила плату за услуги с декабря 2022 по октябрь 2023 года. Арендодатель подал на нее в суд, а тот обязал бизнес Кристовского выплатить истцу 3,3 млн рублей по основному долгу, а также за неустойку и госпошлину.

Ранее стала известна судьба номеров Ларисы Долиной в новогодних шоу.

