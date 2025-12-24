В Кремле работу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой оценивают как блестящую. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Блестяще. Путин отправил ей телеграмму. Присоединяемся к поздравлениям президента», — сказал представитель Кремля.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Дипломат опубликовала видео со съемок передачи, которую вел Андрей Малахов. Гости поздравили официального представителя МИД с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Официальный представитель МИД России отметила, что участники передачи также исполняли и ее песни.

По словам Захаровой, она встретила свое 50-летие «с песней по жизни». Выпуск с участием дипломата выйдет в эфир в январе.

Официальный представитель МИД РФ родилась 24 декабря 1975 года, сегодня Мария Захарова отмечает свой 50-летний юбилей.

