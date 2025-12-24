На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле поздравили Захарову с днем рождения

Песков: Путин отправил Захаровой телеграмму с поздравлением
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

В Кремле работу официального представителя МИД РФ Марии Захаровой оценивают как блестящую. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Блестяще. Путин отправил ей телеграмму. Присоединяемся к поздравлениям президента», — сказал представитель Кремля.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Дипломат опубликовала видео со съемок передачи, которую вел Андрей Малахов. Гости поздравили официального представителя МИД с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Официальный представитель МИД России отметила, что участники передачи также исполняли и ее песни.

По словам Захаровой, она встретила свое 50-летие «с песней по жизни». Выпуск с участием дипломата выйдет в эфир в январе.

Официальный представитель МИД РФ родилась 24 декабря 1975 года, сегодня Мария Захарова отмечает свой 50-летний юбилей.

Ранее Кадыров публично поздравил сына с Днем рождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами