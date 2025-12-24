На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Несколько российских аэропортов возобновили работу

В аэропортах Уфы, Оренбурга и Орска сняли ограничения на полеты
Вадим Брайдов/РИА Новости

Аэропорт Уфы возобновил обслуживание рейсов после вводившихся временных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кроме того, ограничения сняли в аэропортах Оренбурга и Орска.

По словам представителя Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Утром 24 декабря ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотных летательных аппарата. Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 перехватили в Белгородской области, 14 — в Калужской области, 12 — в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному сбили в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

Ранее в аэропорту Внуково девушка застряла в капсульном отеле.

