На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о планах РФ продолжить контакты с США по Украине

Песков: все параметры позиции РФ по урегулированию на Украине известны США
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что США в рамках переговоров с РФ стремятся выяснить, на какие максимальные уступки в вопросе урегулирования на Украине готова пойти Москва.

«Все главные параметры российской стороны хорошо известны коллегам из США. [Глава РФПИ Кирилл] Дмитриев имел возможность доложить президенту об итогах поездки (20 и 21 декабря Уиткофф провел переговоры в Майами — прим. ред.)», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что РФ в ближайшее время продолжит контакты с американской стороной.

24 декабря Уитакер заявил, что Соединенные Штаты в рамках диалога с Россией стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти российская сторона.

Он также рассказал, что на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума. После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными».

Ранее появились подробности мирного плана Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами