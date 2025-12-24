В Кремле заявили о планах РФ продолжить контакты с США по Украине

Песков: все параметры позиции РФ по урегулированию на Украине известны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о том, что США в рамках переговоров с РФ стремятся выяснить, на какие максимальные уступки в вопросе урегулирования на Украине готова пойти Москва.

«Все главные параметры российской стороны хорошо известны коллегам из США. [Глава РФПИ Кирилл] Дмитриев имел возможность доложить президенту об итогах поездки (20 и 21 декабря Уиткофф провел переговоры в Майами — прим. ред.)», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что РФ в ближайшее время продолжит контакты с американской стороной.

24 декабря Уитакер заявил, что Соединенные Штаты в рамках диалога с Россией стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти российская сторона.

Он также рассказал, что на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Вашингтон направил на них спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума. После встреч Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорам и назвал дискуссии «конструктивными».

