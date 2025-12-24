В честь погибшего в зоне СВО корреспондента «Известий» назвали школу

Школа, в которой учился погибший в зоне СВО журналист Федорчак, получила его имя

Школа, в которой учился погибший в зоне СВО журналист издания «Известия» Александр Федорчак, получила его имя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Крым Антон Кравец.

«Александр Федорчак — это уже не просто имя. Это символ мужества, преданности и профессионализма. Он был не только талантливым военным корреспондентом, но и верным другом, любящим сыном», — написал он.

24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В офисе генсека ООН, комментируя гибель журналиста «Известий», заявили, что организация выступает против убийства сотрудников СМИ и хочет их тщательного расследования. В постпредстве РФ сообщили, что Москва поднимет на ближайшем заседании по Украине в СБ ООН вопрос гибели российских журналистов из-за атак Вооруженных сил Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд отправил под арест второго обвиняемого в нападении на журналистов «Известий».