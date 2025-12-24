Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на кокаин

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран уличен в употреблении наркотических средств, сообщает Fanatik.

По информации источника, 19 декабря чиновника вызвали на допрос по делу о«распространении, употреблении и содействии по употреблению наркотических веществ». Для проведения тестирования у Сарана был взят образец волос, в ходе него проба дала положительный результат на кокаин.

После проведения следственных мероприятий Саран был освобожден под подписку о невыезде.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, имея в активе 39 очков после 17 игр.

