Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на кокаин

Президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на кокаин
РИА Новости

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран уличен в употреблении наркотических средств, сообщает Fanatik.

По информации источника, 19 декабря чиновника вызвали на допрос по делу о«распространении, употреблении и содействии по употреблению наркотических веществ». Для проведения тестирования у Сарана был взят образец волос, в ходе него проба дала положительный результат на кокаин.

После проведения следственных мероприятий Саран был освобожден под подписку о невыезде.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает второе место, имея в активе 39 очков после 17 игр.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболист из Екатеринбурга получил 12 приговоров, но остался на свободе.

Футбол. Лига Европы
