В МВД предупредили о мошеннических схемах «заработка» через маркетплейсы

МВД: мошенники внедряют схему «заработка» через маркетплейсы и сплит-покупки

Мошенники внедряют схемы «заработка» через маркетплейсы и сплит-покупки. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.

По словам правоохранителей, мошенники представляются участниками «партнерских программ» маркетплейсов и предлагают легкий заработок за привлечение клиентов. Злоумышленники утверждают, что схема является легальной: необходимо оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку (в сплит) на свое имя, а вознаграждение выплатят после заказа.

В ведомстве отметили, что далее сценарий может отличаться детально.

«В одном случае обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом — действительно перечисляют часть суммы, чтобы повысить доверие», — отметили в УБК.

Далее человека убеждают выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки. После подтверждения заказа общение прекращается. Товар отправляется неизвестным лицам, а обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем.

В киберполиции предупредили, что никакого отношения к партнерским программам маркетплейсов подобные предложения не имеют.

«Цель — переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть», — пояснили там.

В МВД указали, что если неизвестные просят сообщить лимит сплита — это мошенники.

