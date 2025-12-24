В Госдуме рассказали, кто рискует потерять работу в 2026 году

Депутат Панеш заявил, что офисные менеджеры и бухгалтеры могут потерять работу в 2026 году

В следующем году спрос на сотрудников, занимающихся простой бухгалтерией, вводом данных и административными задачами, будет снижаться. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Ожидается, что спрос будет снижаться на профессии, связанные с выполнением рутинных, легко алгоритмизируемых задач. В первую очередь, это некоторые административные должности, часть операторов ввода данных и сотрудников, занимающихся простой бухгалтерией. Во вторую группу риска попадают отдельные рабочие специальности на конвейерных производствах, где ручной труд постепенно замещается автоматизацией и роботизацией. Кроме того, могут столкнуться с трудностями универсальные офисные менеджеры без глубокой цифровой или отраслевой специализации, так как компании все чаще ищут экспертов для решения конкретных сложных задач», — сказал он.

Депутат уточнил, что наиболее востребованными будут специалисты в области информационных технологий, а также врачи и финансовые аналитики.

«Речь идет о разработчиках программного обеспечения, инженерах по машинному обучению и данным, архитекторах сложных систем и специалистах по кибербезопасности. Их необходимость связана с углубляющейся цифровизацией всех секторов экономики. Вторым важным направлением остаются инженерные специальности, включая робототехнику, химическую инженерию и машиностроение. Это обусловлено политикой импортозамещения и развитием высокотехнологичных производств. Третья группа — это специалисты в сфере анализа и обработки данных: data-аналитики и BI-аналитики, которые помогают бизнесу принимать решения. Четвертое место занимают медицинские работники, включая врачей разных специальностей, а также представителей новых профессий на стыке технологий и медицины, таких как инженеры-генетики. Пятыми в списке значатся финансовые аналитики и аудиторы, потребность в которых сохраняется в условиях изменчивой экономической среды», — добавил он.

По словам Панеша, спрос будет расти также на специалистов по логистике и управлению цепями поставок, менеджеров маркетплейсов, квалифицированных рабочих и мастеров в промышленности и строительстве, специалистов в области экологии и продуктовых менеджеров.

Парламентарий подчеркнул, что востребованные специалисты не всегда зарабатывают много.

«Отвечая на вопрос, всегда ли востребованная профессия является высокооплачиваемой, можно отметить, что прямой зависимости здесь нет. Примером являются массовые профессии в сфере торговли или обслуживания, которые всегда нужны, но уровень медианной заработной платы в них часто ниже. Высокий доход, как правило, связан не просто с востребованностью, а с дефицитом уникальных, сложных навыков и высокой ответственностью специалиста. Наиболее высокие зарплаты отмечаются у топовых специалистов в сфере информационных технологий, таких архитекторы программного обеспечения, руководители продуктовых направлений, а также у опытных финансовых директоров и специалистов по кибербезопасности. На уровень оплаты труда влияют уникальность навыков, уровень экспертизы и способность решать задачи, от которых зависят стратегические результаты работы организации. При этом, по прогнозам, повышение заработных плат в 2026 году будет носить точечный характер и в первую очередь затронет именно таких важных для бизнеса сотрудников», — заключил он.

