Существуют определенные параметры для стран, которые являются членами «Большой двадцатки» (G20). При вступлении в организацию нового государства важно понимать, соответствует ли оно принципам G20, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о планах Польши стать постоянным членом «Большой двадцатки».

Песков выразил надежду, что власти Польши помнят, что G20 — это прежде всего экономическая организация, а то «поляки склонны передергивать».

Накануне Bloomberg со ссылкой на министра финансов Польши Анджея Домански сообщило, что Варшава стремится стать постоянным членом «Большой двадцатки», чтобы представлять в ней «стремительно развивающуюся Восточную Европу». Издание отмечает, что страна уже получила приглашение от президента США Дональда Трампа поучаствовать в саммите в 2026 году. Пока неясно, какой будет роль Польши, однако Домански полагает, что у страны «есть все шансы» стать частью «двадцатки», так как ее экономика входит в число крупнейших 20 мировых, а ВВП на душу населения (с учетом разницы покупательной способности) выше, чем в Японии.

Ранее сообщалось, что в США рассчитывают увидеть Путина на саммите G20 в Майами.