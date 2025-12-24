Министру обороны Чехии запретили говорить о ситуации на Украине

Чешские власти ограничили активность нового министра обороны страны Яромира Зуна после его открытой поддержки Киева. Главе оборонного ведомства фактически запретили публично комментировать украинский конфликт, пишет французская газета Le Monde.

На прошлой неделе, выступая на своей пресс-конференции, Зуна заявил о возможном расширении инициативы по поставкам боеприпасов Киеву. Как пишет Le Monde, подобное заявление вызвало возмущение внутри правящей партии «Свобода и прямая демократия», а несколько ее членов призвали министра обороны отказаться от своих слов или уйти в отставку.

Позднее лидер партии и глава парламента Томио Окамура сообщил о том, что было принято решение, согласно которому Зуну лишили права высказывать свою точку зрения по теме Украины. Теперь, по информации журналистов, данный вопрос курирует лично премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш в свою очередь ранее заявлял, что Чехия не намерена брать на себя гарантии финансирования Украины. По словам главы чешского правительства, Европейская комиссия должна найти иные способы финансирования Киева.

Ранее новый министр обороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину.