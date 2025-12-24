В Госдуме предложили официально сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме предложили законодательно зафиксировать ежегодный период новогодних каникул с 31 декабря по 7 января. С таким предложением выступил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав.

При этом он отметил, что 8 января должно стать обычным рабочим днем.

«Я считаю, что правильно было бы раз и навсегда зафиксировать в Трудовом кодексе, что 31 декабря — официальный выходной день. Не было бы никакой путаницы, не было бы той календарной вакханалии, которую мы испытывали в стране в 2019 году, 2020 году», — добавил он.

Также Нилов добавил, что в случае фиксирования в Трудовом кодексе периода с 31 декабря по 7 января в качестве официальных выходных не надо будет правительству каждый год заниматься переносом дат.

При этом депутат обратил внимание, что важно не нарушить баланс интересов работников и работодателей, чтобы не дать дополнительную нагрузку на экономику страны, на федеральный и региональные бюджеты, а также на бюджеты работодателей коммерческого и некоммерческого секторов.

До этого большинство россиян (78%) выступили за то, чтобы 31 декабря сделали официальным выходным днем. В исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка» уточняется, что эти граждане объяснили свой выбор удобством в подготовке к Новому году. Только 4% участников опроса выступили против идеи сделать последний день года выходным днем.

