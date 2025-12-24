На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле не стали комментировать мирный план Зеленского

Песков не стал комментировать пункты мирного плана, которые раскрыл Зеленский
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам пункты мирного плана, которые представил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду Зеленский во время общения с журналистами раскрыл 20 пунктов мирного плана, который в последние недели обсуждают Украина, США и Россия.

Мирный план подтверждает суверенитет Украины, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом. Согласно документу, будет создан специальный механизм мониторинга, Украина получит гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек, а в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Украинская сторона ожидает реакции на обсуждаемые пункты от российской стороны, после чего «мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений», подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

