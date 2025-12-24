В Кремле не стали комментировать мирный план Зеленского

Песков не стал комментировать пункты мирного плана, которые раскрыл Зеленский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам пункты мирного плана, которые представил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду Зеленский во время общения с журналистами раскрыл 20 пунктов мирного плана, который в последние недели обсуждают Украина, США и Россия.

Мирный план подтверждает суверенитет Украины, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом. Согласно документу, будет создан специальный механизм мониторинга, Украина получит гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, численность ВСУ в мирное время будет составлять 800 тысяч человек, а в случае возобновления конфликта будет военный ответ и возвращение санкций против России.

Украинская сторона ожидает реакции на обсуждаемые пункты от российской стороны, после чего «мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений», подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.