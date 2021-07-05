Посол Кубы рассказал, что будут приняты все меры для соблюдения прав российских туристов

Посол Кубы в России Хулио Гармендия сообщил, что будут обеспечены все меры, нужные для оперативного решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. Об этом заявляется на сайте МИД России.

По информации дипмиссии, 5 июля состоялась беседа с послом Кубы.

«Его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», — уточнили в Министерстве иностранных дел.

Представители российского ведомства добавили, что в ходе разговора высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации.

Ранее застрявшая на Кубе гражданка России пожаловалась на грубое отношение к туристам. По словам женщины, в процессе забора мазков при сдаче тестов врач сильно сжимал ей голову и «совал в нос палку», которую резал обычными ножницами.

Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля.