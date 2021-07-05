В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию работников промышленности

Почти четверть работников промышленных предприятий прошли вакцинацию. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом руководитель ведомства отметил, что поддерживает обязательную вакцинацию в этом секторе экономики. «Конечно же, да. Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы как министерство отвечаем», — ответил Мантуров на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что ведомство начало отслеживать ситуацию с вакцинацией на промышленных предприятиях страны при помощи государственной информационной системы «Промышленность». По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, четверть прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти.

«Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть», — резюмировал Мантуров.

Ранее в Москве и в ряде других регионов России ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. В наибольшей степени это касается сотрудников, предоставляющих услуги. По мнению властей, при вакцинации 60% жителей страны можно достичь популяционного иммунитета и повысить контроль над распространением инфекции.