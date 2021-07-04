Москвич пожаловался на медработника, «шарившего» по карманам ветерана

В Москве сотрудник скорой помощи обыскивал вещи пенсионера на вызове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 3 июля на улице Нагорная. Медики приехали на вызов к ветерану Великой Отечественной войны.

Пока фельдшер работала с пожилым мужчиной, другой сотрудник скорой помощи обыскивал прикроватный столик и карманы висящего на стуле пиджака.

Внук ветерана заявил, что медицинский работник оправдался тем, что якобы искал паспорт.

«Дома был только дед. Медицинский работник сказал, что искал паспорт. Его ответ меня не удовлетворил. Паспорт им не нужен. Полис ОМС и билет ветерана был предоставлен сразу же. Паспорт деда у меня, как раз от таких мошенников я его у себя и храню», — рассказал мужчина Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Он добавил, что заявлять в полицию о произошедшем не будет, однако свяжется с руководством сотрудника и попросит об увольнении медработника.

По данным РЕН ТВ, дочка ветерана, увидев на камере действия сотрудника, сразу позвонила в квартиру. В ходе телефонного разговора она попросила не «шариться» у пенсионера по карманам и вести себя корректно.