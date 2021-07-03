Собянин сообщил о планах поощрить грантами первые 100 организаций, прививших 60% персонала

Первые 100 столичных предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнивших требование о завершении вакцинации 60% персонала, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В сообщении градоначальника уточняется, что поощрение не превысит 5 миллионов рублей.

«Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период», — говорится в публикации Сергея Собянина.

Мэр города подчеркнул, что более детальные условия акций поддержки столичного бизнеса объявят в скором времени.

Сообщалось, что москвичи с отрицательным ПЦР-тестом будут получать смс с QR-кодом. На данный момент цифровые сертификаты о защите от COVID-19 уже получили миллионы москвичей и гостей столицы. В Москве с 28 июня вступил указ мэра о переходе ресторанов на систему QR-кодов. Она подразумевает посещение заведений общественного питания только гражданами, у которых присутствует в наличии подтверждение о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

За минувшие сутки в столице выявили 7 446 случая заражения коронавирусом, были госпитализированы 1 756 человек, скончались 116 пациентов.