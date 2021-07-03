В РФПИ заявили о дезинформации против «Спутника V» в Словакии

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в Словакии столкнулась с кампанией дезинформации и fake news, заявили «Газете.ru» в Российском фонде прямых инвестиций.

«Это убедительно демонстрирует разница между успехом «Спутник V» в Венгрии, где российская вакцины была признана самой безопасной и эффективной среди всех используемых в стране вакцин, и ходом применения вакцины «Спутник V» в Словакии», — сказали в фонде.

Подчеркивается, что в Словакии «ожесточенная» кампания дезинформации объяснялась внутренней политической борьбой и давлением международного фармацевтического лобби.

В то же время в соседней Венгрии российским препаратом вакцинировались больше миллиона человек, а спрос превысил объемы поставок. Кроме того, Венгрия провела исследование, сравнив пять вакцин, по итогам которого «Спутник V» был назван самым безопасным и эффективным.

В РФПИ отметили, что Словакия выдвигала «безосновательные утверждения» в адрес «Спутника V», которые были опровергнуты дополнительным тестированием в сертифицированной в Европе лаборатории.

Тем не менее, противодействие российскому препарату продолжилось и тогда, когда он был разрешен представителями властей Словакии. Например, лишь восемь из 156 центров вакцинации начали прививать желающих «Спутником V», среди которых оказался вице-премьер страны Игорь Матович.

Ранее Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».