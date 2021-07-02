В Ижевске произошел выброс хлора, людей просят покинуть территорию микрорайона Городок Металлургов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регионального управления МЧС.

«На станции подъема воды по адресу: город Ижевск, ул. Песочная, 9а, произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу», — сказано в сообщении.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации города уточнил, что произошла разгерметизация одной из емкостей с хлором, весом около 800 кг.

По его словам, превышения концентрации хлора в жилом секторе нет.

Ранее на шахте в Кузбассе произошел выброс метана. Один человек погиб, еще один пострадал.

3 июня на золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще до 10 рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно.