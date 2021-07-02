Власти Москвы рассказали, можно ли получить QR-коды после первого компонента вакцины

В Москве не планируют выдавать QR-коды для посещения заведений общепита после прививки первым из двух компонентов вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

«Действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ предусмотрено получение QR-кодов только после прохождения полной вакцинации двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что более 226 сайтов по продаже медицинских документов, в частности сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, а также дипломов, аттестатов и паспортов были заблокированы в России.

По данным пресс-службы, при выявлении сайтов, через которые продают документы, изготовленные с нарушением законодательства, Генпрокуратурой России принимаются решения об ограничении доступа к таким информационным ресурсам.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.