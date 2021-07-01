Академик Покровский сообщил, когда Россия сможет победить пандемию COVID-19

Пандемия коронавируса закончится, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет — его можно достичь в течение полугода, заявил «Газете.Ru» академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

«Конец пандемии будет тогда, когда мы закончим процесс иммунизации, займет это не меньше полугода. Есть надежда, что Новый год мы встретим уже в спокойной обстановке», — сказал он.

По его словам, нынешняя волна заболеваемости коронавирусом спадет к осени — благодаря ужесточению ограничительных мер и введения обязательной вакцинации.

«Если сейчас те меры, которые принимаются, сработают, то уже где-нибудь в сентябре у многих сформируется устойчивый иммунитет. Кроме того, в этот раз руководители будут осторожны и попросят всех соблюдать тот же масочный режим. Поэтому в сентябре подъема не будет», — пояснил Покровский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая вспышка коронавируса требует введения жестких мер.

В России за последние сутки выявили 23 543 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 17 января.