Словения с 3 июля запрещает въезд россиянам

Правительство Словении издало указ, изменяющий условия въезда в республику в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщается на официальном портале властей страны.

Указ вступает в силу 3 июля и будет действовать до 11-го. Правила въезда разнятся в зависимости от того, в какой группе находится та или иная страна, житель которой намеревается приехать в Словению.

Россия вошла в последний список стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией («темно-красный список»). С 3 июля въезд в Словению для стран из этой группы будет запрещен. Прибыть из «темно-красного списка» стран могут только граждане самой Словении или обладающие видом на жительство в этой стране. При этом их обяжут пройти десятидневный карантин.

Ранее сообщалось, что при въезде в Австрию из России можно избежать карантина в случае, если прибывающий привит от COVID-19 одной из одобренных в стране вакцин. Однако «Спутник V» в этот список не вошел.