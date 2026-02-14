Размер шрифта
В МИД рассказали о преимуществах БРИКС перед политикой США

Рябков: БРИКС создает альтернативу тому, что США могут отключить нажатием кнопки
Виталий Белоусов/РИА Новости

БРИКС осознает риски давления со стороны США и будет создавать альтернативу всему, что Вашингтон может отключить «одним нажатием кнопки». Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, все понимают, какие риски следуют за санкциями и тарифным давлением США. Но это не значит, что все готовы поддаваться этому давлению, подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, что БРИКС на то и создавался, чтобы иметь под рукой альтернативу всему тому, что может перестать функционировать «одним нажатием кнопки».

В этом же интервью Рябков заявил, что БРИКС не является военным союзом, планы по его трансформации в этом направлении отсутствуют.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Ранее Рябков высказался о сроках вступления новых стран в БРИКС.
 
