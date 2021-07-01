В Калининградской области ограничили посещение автобусных экскурсий

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что с 1 июля посещение автобусных групповых экскурсий стало возможным только для вакцинированных от COVID–19 или имеющих отрицательный ПЦР-тест туристов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участвовать в пешеходных экскурсиях могут одновременно не более 15 граждан.

Кроме того, в области были введены и другие дополнительные ограничительные меры.

Теперь заведения общепита с 1 июля должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений и обеспечить расстояние между столами не менее двух метров. Это не касается кафе и ресторанов, допускающих только посетителей с сертификатами о вакцинации.

Детям в возрасте до 14 лет нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.

Также с 10 июля число пассажиров автобусов и электричек пригородного сообщения в выходные дни должно будет соответствовать количеству посадочных мест.

Ранее в Калининградской области ужесточили меры, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.