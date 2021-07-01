Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-канала «Глаз Бога»

Таганский районный суд Москвы включил Telegram-бота «Глаз бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Суд признал деятельность сервиса незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Коммерсант», Роскомнадзор 7 июня подал иск к основателю канала Евгению Антипову. Бот, на которого подписаны около 850 тыс. человек, позволяет пользователю мессенджера по запросу получить информацию практически о любом человеке. По мнению ведомства, это нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия».

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что более 226 сайтов по продаже медицинских документов, в частности сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, а также дипломов, аттестатов, паспортов были заблокированы в России Роскомнадзором.