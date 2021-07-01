Собянин заявил, что Москва столкнулась с новой мутацией коронавируса

Москва столкнулась с новой мутацией коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня совершенно очевидно, что мы столкнулись с новой угрозой, мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна», — сказал он.

По словам Собянина, даже в этих условиях власти стремятся найти компромисс, чтобы сохранить привычные условия жизни. Мэр подчеркнул, что руководство вынуждено принимать тяжелые решения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июля в городе начинается ревакцинация от коронавируса. Повторная вакцинация будет проводиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» вне зависимости от того, каким препаратом человек прививался первый раз.

До этого глава города заявлял, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается крайне сложной, а число летальных исходов в городских клиниках возросло.