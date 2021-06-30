Суд продлил арест Ивану Сафронову до октября

Мосгорсуд продлил срок ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 октября», — заявили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным продление ареста советника главы Роскосмоса.

Ивана Сафронова задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.

ФСБ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешской спецслужбы.