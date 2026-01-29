Российская лыжница заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком

Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что не считает спортивного журналиста Дмитрия Губерниева хорошим человеком. Ее слова передают РИА Новости.

«Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим — скажем так, максимально мягко. Поэтому мне, по большому счету, все равно, что он говорит обо мне или о ком-то еще», — сказала Пеклецова.

Ранее Губерниев заявил, что Пеклецова сама лишила себя возможности получить нейтральный статус из-за наделанных глупостей в прошлом.

Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Им выдвинуты обвинения в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации».

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МИД РФ назвали травлей инакомыслия санкции ЕС против Губерниева.