Лавров: Трамп не мог поверить, что на Украине запретили русский язык и УПЦ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным не мог поверить, что на Украине запрещены русский язык и каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Об этом в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, во время переговоров на Аляске лидеры двух стран в том числе обсудили права русских, которые были тотально запрещены на Украине.

«Президент России Владимир Путин упомянул, что не только русский язык запрещен, но запретили и каноническую Украинскую православную церковь. Президент США Дональд Трамп не поверил», — сказал министр.

Он добавил, что глава Белого дома несколько раз переспросил государственного секретаря США Марко Рубио, действительно ли такие законы были приняты на Украине.

До этого конгрессвумен от американского штата Флорида Анна Паулина Луна заявила, что США должны прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины.

Она подчеркнула, что на Украине проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине, отметила политик.

