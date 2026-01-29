Критик Песочинский предрек возвращение Серебренникова в Россию

Размер шрифта
Критик Песочинский заявил, что Серебренников может вернуться в РФ в будущем
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Театральный критик Николай Песочинский допустил в беседе с изданием «Абзац» теоретическую возможность возвращения режиссера Кирилла Серебренникова в Россию.

По мнению Песочинского, для возвращения постановщика необходимо выполнить два условия: создать юридическое лицо и основать театр. В то же время, подчеркивает «Абзац», комментарий эксперта прозвучал на фоне дискуссий о кадровых перестановках в Школе-студии МХАТ, где Константина Богомолова обвиняют в несоответствии идеалам учебного заведения.

«Серебренников всегда воплощал идею «школа-студия-театр». Он был педагогом и устраивал педагогические эксперименты», — отметил Песочинский.

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и помещен под домашний арест. 28 июня 2022-го суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом его картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.

Ранее сообщалось, что Мадонну «отменяют» на Украине из-за шапки-ушанки с красной звездой.
 
